Calciomercato Juventus, colpo van de Beek: una mano da Zidane

CALCIOMERCATO REAL MADRID VAN DE BEEK / Futuro tutto da scrivere per Donny van de Beek. Il centrocampista classe 1997, in forza all'Ajax, sembrava ad un passo dal Real Madrid ma Zidane avrebbe bloccato tutto.

La notizia arriva dalla Spagna, secondo quanto riportato da 'Mundo Deportivo', i Blancos sono ancora interessati al'olandese ma non hanno chiuso l'affare.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Questa situazione potrebbe così favorire l'inserimento di altre squadre: Tottenham e soprattutto Manchester United monitorano la situazione con la speranza di poter portare in Inghilterra il talento dell'Ajax. A guardare con interesse la situazione è anche la Juventus. I bianconeri voglio rafforzare il centrocampo e il classe 1997 è tra i profili maggiormente seguiti. Senza l'affondo del Real Madrid, dunque, l'affare van de Beek per i campioni d'Italia potrebbe davvero decollare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, intreccio Haaland-Mbappe-Ronaldo

Calciomercato Juventus, cessione Ronaldo: sì del portoghese