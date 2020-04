Coronavirus, i provvedimenti per la scuola: "Non si parli di sei politico"

CORONAVIRUS AZZOLINA SCUOLA / Lucia Azzolina, ministra dell’istruzione, è intervenuta in conferenza stampa illustrando i provvedimenti per la scuola nel nuovo decreto presentato questa sera: “Voglio ringraziare l’intera comunità scolastica per la capacità di reazione. Il decreto ci permette di finire quest’anno scolastico e di traghettarci verso il prossimo, attraverso la didattica a distanza, che non dovrà più essere opzionale. Daremo dignità al lavoro di insegnanti e studenti.

La scuola non può lasciare indietro nessuno, abbiamo pensato due possibili opzioni, che permetteranno agli studenti di sostenere gli esami, in base allo sviluppo degli eventi di queste settimane".

La Azzolina ha proeguito: "Non si può parlare di sei politico, è un’espressione vetusta, la valutazione si fa un periodo complessivo che è di ben cinque anni. Se ci saranno degli apprendimenti da recuperare, li si recupereranno a settembre dell’anno successivo. C’è una nota dolente: chiedo scusa ai precari, ma non riusciamo ad aggiornare le graduatorie, per un sistema vetusto. Lo faremo l’anno prossimo con una procedura digitalizzata".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Emergenza Coronavirus, Conte: "Pasqua a casa. 400 miliardi per le imprese"

DIRETTA Coronavirus, Conte: "400 miliardi per le imprese"