EMERGENZA CORONAVIRUS PASQUA / Intervento importante del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il Premier ha annunciato di aver firmato un decreto per lo stanziamento di 400 miliardi di euro: "Vi annuncio che con il decreto di oggi diamo 400 miliardi di euro per le nostre imprese - afferma in conferenza stampa - 200 miliardi per il mercato interno e altri 200 miliardi per potenziare l'export. E' una cifra enorme per le medio e piccole imprese, abbiamo dotato il paese di uno strumento efficace.

E' l'intervento più poderoso nella storia del Paese. Abbiamo deliberato la sospensione di vari pagamenti fiscali e contributi e ritenute anche per i mesi di aprile e maggio".

PASQUA A CASA - "Presto raccoglieremo i frutti dei nostri sacrifici e vivremo una nuova primavera per l'Italia. Ci stiamo avvicinando alla Pasqua che vivremo a casa, sarebbe impensabile allentare adesso. La Pasqua significa passaggio e noi speriamo che sia un riscatto anche per noi. Siamo fiduciosi".

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI