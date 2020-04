CHIESA FIORENTINA CORONAVIRUS / In questi giorni di emergenza coronavirus, si parla molto anche di calciomercato. Tra i nomi più caldi resta quello di Federico Chiesa, soprattutto in ottica Inter, che starebbe pensando anche a qualche scambio. Il futuro dell'esterno viola tiene banco da tempo, con la questione rinnovo non del tutto tramontata. Lo stesso giovane azzurro è intervenuto a 'Sky Sport' in collegamento, mostrando grande affetto alla Fiorentina: "L’obiettivo da bambino era proprio la Fiorentina, appena sono arrivato al settore giovanile il sogno era giocare al 'Franchi'. Per me Firenze è casa, ho fatto le scuole qui, rappresenta il sogno realizzato. È stato fantastico esordire con questa maglia, l’ho sempre desiderato con tutto me stesso".

SOGNO VIOLA E FUTURO - Federico Chiesa, almeno con queste parole, dichiara amore al club gigliato: "La Fiorentina ha una grande storia e spero un grandissimo futuro, abbiamo Antognoni e Dainelli, ci stanno accanto ogni giorno e ci fanno vedere quanto è importante onorare questa maglia. Lavorare con loro è fantastico. Ho ancora tanto da imparare dai più forti, quest’anno è venuto Ribery e da lui posso imparare sempre di più".

Le domande dei tifosi vanno inevitabilmente sul: "Se voglio essere leader? Non puoi rivolgerla a me, ma al presidente, a. Per quest’anno dobbiamo aggiungere i nostri obiettivi, siamo in una zona di classifica che non rispecchia le nostre qualità, per quest’anno il nostro obiettivo è arrivare al più presto alla salvezza e poi magari lottare per qualcosa di più grande. Per il futuro vedremo, intanto l’importante è raggiungere l’obiettivo di quest’anno".

ORGOGLIO NAZIONALE - Infine sull'Europeo del 2021: "Se saremo più forti? Altri giovani italiani vivranno un anno in più di maturazione, alcuni potranno recuperare e arrivare al meglio della condizione come Zaniolo. Un anno in più aiuterà noi giovani ad arrivare con più esperienza". E la chiusura sui compagni positivi al coronavirus, però già guariti: "Le persone che hanno contratto il coronavirus lo hanno sconfitto, ma la nostra battaglia continua giorno per giorno. Io come cittadino italiano sto a casa, non solo salviamo la nostra vita ma anche quella di chi sta lottando, di infermieri e medici che ogni giorno rischiano la vita per salvare quella degli altri. Posso solo fare i complimenti a queste persone".