CORONAVIRUS LIVERPOOL / Dietrofront e scuse: il Liverpool fa marcia indietro e rinuncia a mettere in cassa integrazione i propri dipendenti (esclusi calciatori e staff tecnico). Lo fa al termine di giorni carichi di polemiche con la decisione dei 'Reds' di usufruire degli aiuti di Stato per il coronavirus che garantiscono l'80% dello stipendio dei dipendenti con la società che avrebbe poi aggiunto il restante 20%.

Oggi l'amministratore delegato Peterspiega la marcia indietro: "Riteniamo di aver preso la decisione sbagliata la scorsa settimana annunciando che intendevamo candidarci al Coronavirus Retention Scheme". Le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui

Moore spiega che le intenzioni del club "erano, e lo sono ancora, garantire a tutta la forza lavoro la massima protezione possibile": ora però la decisione è di trovare modalità alternative durante il periodo di stop senza far ricorso ad aiuti pubblici. Nella lettera pubblicata sul sito del Liverpool, il dirigente però parla anche della situazione economica del club: "Nonostante fossimo in una posizione salutare prima di questa crisi, i nostri ricavi si sono fermati ma le nostre uscite rimangono. E come quasi tutti i settori della società, c'è una grande incertezza e preoccupazione per il nostro presente e il nostro futuro. Come ogni datore di lavoro responsabile interessato ai suoi lavoratori nella situazione attuale, il club continua a prepararsi per una serie di scenari diversi, in cui il calcio può tornare a funzionare come prima della pandemia. Questi scenari vanno dal migliore al peggiore. È inevitabile che molti di questi scenari comportano una forte flessione delle entrate, con perdite operative senza precedenti". Una situazione che "avrebbe ovviamente un impatto negativo sulla nostra capacità di operare come in precedenza"