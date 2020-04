TOTTENHAM SON COREA DEL SUD / Il Tottenham conferma: Heung-Min Son farà il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud prima di tornare in Inghilterra. Il calciatore, come si legge nel comunicato degli 'Spurs', inizierà il servizio militare a breve: l'attaccante è tornato in patria alla fine di marzo ed è attualmente in quarantena, mentre continua il recupero fisico dopo la frattura al braccio dello scorso 16 febbraio e l'operazione cui si è sottoposto sempre in Corea del Sud.

Gli Spurs si erano già detti pronti a dare il via libera al servizio militare di Son, qualora fosse ulteriormente rinviato l'inizio della Premier League, cosa è che accaduta con lo stop che proseguirà anche oltre il 30 aprile. Così il sudcoreano rientrerà in Inghilterra soltanto a maggio dopo aver terminato le tre settimane di servizio militare obbligatorie. In Sud Corea è previsto un servizio militare di 21 mesi ma Son ha goduto dei benefici concessi per meriti sportivi partecipando al successo nei giochi asiatici del 2018.