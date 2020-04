CALCIOMERCATO NAPOLI KOCH LIPSIA / Robin Koch è uno dei nomi sul taccuino del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli per la prossima stagione: gli azzurri potrebbero veder partire Koulibaly e, oltre a Rrahmani già acquistato, si cerca un altro acquisto per il reparto arretrato. Tra i candidati c'è anche il 23enne difensore tedesco del Friburgo: il calciatore in questa stagione ha disputato 26 partite, saltando soltanto una partita.

Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione del Lipsia che già a gennaio ha provato a prelevarlo: quest'estate però il club non si farà nuovamente avanti visto che si fa strada la permanenza di Dayot Upamecano. Ecco quindi che il Napoli si ritroverebbe con un concorrente in meno per Koch, anche se le pretendenti comunque non mancano: oltre ad alcune società della Bundesliga che monitorano il calciatore, c'è anche il Benfica interessato al 23enne.