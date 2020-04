Sky, arriva lo sconto coronavirus per gli abbonati calcio e sport: ecco come richiederlo

SKY SCONTO CALCIO PACCHETTO SPORT / Sky va incontro ai suoi abbonati. In un periodo senza dubbio molto difficile per tutta l'Italia del calcio, dentro e fuori dal campo, un segnale arriva anche dai broadcasters. Una fetta importante del futuro del pallone dipende anche dai diritti tv, con le partite che non si svolgeranno e dunque non verranno chiaramente trasmesse. Un danno per 'Sky' e 'Dazn', ma anche per chi paga mensilmente un abbonamento. In questo periodo, infatti, non ci sono eventi calcistici né sportivi e l'emittente satellitare ha pensato a una promozione per gli abbonati ai pacchetti 'Calcio' e 'Sport'.

“In questo momento di difficoltà, vogliamo esserti ancora più vicino.

Per questo, tu che hai Sky Sport e Sky Calcio puoi richiedere uno sconto di 15,20€ al mese fino al 31/05/2020. Lo sconto è valido dall’adesione fino al, ovvero pro-rata mensile”, la nota di. Se hai invece un solo pacchetto tra i due interessati, sarà possibile chiedere uno sconto di, pari alla metà. Per usufruire dello sconto bisognerà accedere alla pagina personale di 'Sky Fai Da Te' ( qui il link). Quindi recarsi nella sezione 'Promozioni', poi 'sconto coronavirus' e 'richiedi sconto', opzione da confermare nella pagina che si aprirà.