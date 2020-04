CALCIOMERCATO JUVENTUS HAALAND MBAPPE RONALDO / Niente Kylian Mbappe per il Real Madrid: secondo quanto riportato da 'defensacentral.com', i blancos avrebbero deciso di mollare la presa sull'attaccante francese vista la difficoltà di convincere il Paris Saint-Germain a lasciarlo andare. Una presa di posizione che porta ad una virata per il prossimo attaccante delle merengues: Florentino Perez avrebbe deciso di puntare forte su Erling Haaland, 19 anni, a gennaio passato dal Salisburgo al Borussia Dortmund, senza perdere il vizio del gol.

Alla riapertura del calciomercato estivo il Real Madrid potrebbe far partire l'assalto. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, cessione Ronaldo: sì del portoghese

Con il Real Madrid fuori, almeno per il momento, dalla corsa a Mbappe, ne potrebbe approfittare la Juventus: il club bianconero non ha mai nascosto la voglia di andare alla ricerca di un Ronaldo più giovane e il francese ha il profilo giusto per occupare quel ruolo. Proprio CR7 potrebbe rappresentare la carta a sorpresa da giocarsi per arrivare al 21enne campione del mondo, anche per abbassare l'esborso economico. Il presidente parigino Al-Khelaifi è un ammiratore da Ronaldo e ha provato più volte a portarlo a Parigi per farne il simbolo del club e provare con lui a dare l'assalto alla Champions: l'occasione di un possibile intreccio potrebbe rappresentare un'opportunità capace di ingolosire le due società in un'estate che si prospetta difficile per i grandi colpi senza scambi.