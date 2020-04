Coronavirus, Malagò: "Si ripartirà solo se la salute degli atleti sarà preservata in maniera assoluta"

CORONAVIRUS MALAGÒ CALCIO SERIE A / Il calcio resta in bilico, così come tutto lo sport, per l'emergenza coronavirus. I campionati si sono fermati, le Olimpiadi di Tokyo sono state rinviate e il mondo attende di sconfiggere l'epidemia per tornare al più presto alla normalità. “Bach, il presidente del CIO è un gigante, un illuminato. Si è ritrovato nel mezzo di qualcosa di straordinario, con miliardi di dollari in ballo. In pochissimo tempo ha coinvolto l’OMS, ha coordinato e concertato il rinvio delle Olimpiadi con il governo giapponese”, le parole di Giovanni Malagò.

Il presidente del CONI ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Centro Suono Sport', anche a proposito della situazione del calcio: "E’ lecito pensare oggi alle tempistiche e le condizioni per poter riprendere, l’importante è che non ci sia esasperazione nelle scelte. Non penso che oggi si possano valutare eventualmente irregolari i campionati. Qualora si riparta, ci sarà un periodo di riatletizzazione obbligatorio che farà da cuscinetto.

Chiaramente c’è il rischio di una recrudescenza del contagio, ma alla luce di questo è stato stipulato un protocollo sanitario molto rigido. Si potrà ricominciare a giocare solo se è preservata in maniera assoluta la salute degli atleti e dei tecnici”.

Malagò entra così più nello specifico sull'eventuale fase 2 dell'Italia del coronavirus applicata allo sport: “Sarebbe sbagliato uniformare tutti gli sport allo stesso protocollo in vista della ripresa. Stipendi? Ritengo molto positivo che ci sia stata questa presa di posizione unanime delle società sulla riduzione salariale". Chiosa sulla Roma, squadra di cui il numero uno del Coni è noto tifoso: "Con Friedkin sono in contatto, ho parlato con alcune persone a lui vicine, mi hanno detto che vorrebbe incontrarmi e che il figlio verrebbe a Roma in pianta stabile dopo la chiusura della trattativa. Io proprietario dei giallorossi? No, sinceramente no. Rappresento una carica importante, sono stato eletto da un mondo che rappresenta oltre 12 milioni di italiani. Non sarebbe serio prendere in considerazione un’ipotesi del genere”.