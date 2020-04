CORONAVIRUS BORRELLI PROTEZIONE CIVILE / Appuntamento con la conferenza stampa del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli sull'emergenza coronavirus. Questi i dati aggiornati: "I positivi attuali sono 93.187, con un incremento di 1941 pazienti: di questi 3898 sono in terapia intensiva. Per il terzo giorno consecutivo il numero di pazienti di terapia intensiva è negativo: alleggerimento di 79 pazienti. 28976 sono i pazienti ricoverati, la maggior parte dei pazienti, il 65%, è in isolamento domiciliare. Purtroppo i deceduti sono 636. Le persone guarite sono 1.022".

"Voglio dare anche un'altra notizia, l'istituzione di in fondo per provvidenze per i familiari dei sanitari deceduti. E' un fondo promosso dalla famiglia Della Valle".

Prende la parola il professor Richeldi: "I dati di oggi ci confermano un trend che conforta per vedere un'efficacia misura di contenimento dell'infezione virale.

Se guardiamo i dati su base settimanale, rispetto a lunedì scorso abbiamo una riduzione dei ricoverati del 90%. Trend confermato anche dai ricoverati nelle terapie intensive: avevamo un saldo positivo di 75 il 30 marzo, oggi saldo negativo di 79 dimessi. Abbiamo una riduzione minore per i decessi (20%) con il numero che è andato calando che se in maniera minore rispetto ai ricoverati. I decessi hanno bisogno comunque di tempo per calare. Un ultimo commento che vorrei fare: i dati sono confortati, ma come detto più volte questi sono gli effetti delle misure attuate di distanziamento sociale messe in atto. L'aver riscontrato questo effetto ci deve rafforzare nel mantenimento di questo distanziamento: abbiamo sotto gli occhi, in maniera abbastanza rassicurante, il risultato dei nostri sforzi quotidiani".

FASE 2 - Borrelli: "Il comitato tecnico scientifico sta facendo le sue valutazioni, poi toccherà al Governo deciderà la data e le modalità con cui attuare la fase 2. La decisione sarà presa anche quando ci sarà una situazione definita dal punto di vista tecnico scientifico". Richeldi: "La situazione attuale è ancora allarmante".