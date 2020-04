CORONAVIRUS CASTELLACCI SERIE A / "Perplesso": così Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale e attuale presidente dell'Associazione Medici Calcio Italiani, si esprime sulla possibile ripartenza della Serie A e dei campionati di calcio in generale dopo la sospensione per l'emergenza coronavirus. Intervenuto a 'Radio Punto Nuovo', il dottor Castellacci esprime il suo parare: "I protocolli emanati dalla Federazione Medico Sportiva, da un punto di vista sportivo sono perfetti. C'è qualche perplessità sul fatto che le società possano portare avanti protocolli così rigidi: dobbiamo considerare che il professionismo non è solo la Serie A, ma anche la Serie B e C. Ci sono tante società, molto piccole, che hanno problematiche di tipo economico, territoriale, di cui bisogna tener conto".

Protocollo a parte, è la tempistica della ripresa che preoccupa Castellacci: "Da medico vi dico che bisogna essere molto cauti. Vengo dall'esperienza cinese ed ancora oggi non hanno stabilito quando ricominciare il campionato. Il problema delle ricaduta è evidente ed è la paura più logica, quindi prendiamoci un attimo di riflessione, aspettiamo qualche giorno e vediamo se questo picco comincerà veramente a scendere: in quel momento potremmo essere più precisi. Serie A finita? Non devo essere io a dirlo, noi auspichiamo che possa esserci un termine del campionato, ma sono perplesso a riguardo. In Cina l'emergenza sta rientrando e non hanno ancora fissato una data per la ripartenza".