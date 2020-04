Coronavirus, la FIFA ha deciso: stagione 2019/20 prolungata a tempo indeterminato

CORONAVIRUS FIFA STAGIONE 2019/2020 RIPRESA / Prolungamento a tempo indeterminato. Questo la decisione che la FIFA sta per prendere sul futuro del calcio, reso più che incerto dall'emergenza coronavirus. La Serie A potrebbe ripartire in qualche modo a maggio o a giugno, ma in ogni caso le tempistiche dell'epidemia di Covid-19 sono molto diverse in tutto il mondo. Per questo, come riporta 'The Athletic', la FIFA sta per varare un'estensione della stagione 2019/2020 a tempo indeterminato: questo permetterà a ogni federazione di stabilire in autonomia quando concludere la propria stagione calcistica.

Non solo, perché saranno prese anche altre misure: la prima è la modifica delle date del calciomercato estivo, l'altra è l'estensione dei contratti per i giocatori in scadenza il prossimo

I provvedimenti saranno annunciati nelle prossime 48 ore, dopo due giorni in cui si erano susseguite prima la deadline imposta da Ceferin il 3 agosto e la smentita della stessa. Uno scenario che quindi non esclude un campionato che potrebbe terminare anche a settembre o ottobre, come ipotizzato da Gravina. Intanto i club di Premier League si sono incontrati e la preoccupazione principale è quella che i 20 club debbano rimborsare 762 milioni di sterline ai detentori dei diritti tv. Tuttavia c'è una parte di società che ritiene che si debba ripartire senza tifosi, altre invece sono convinte che si potrà riprendere solo a porte aperte. Senza contare che si era parlato addirittura di disputare i match di Premier in Cina.