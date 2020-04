CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / Cristiano Ronaldo dà il via libera per la sua cessione: è quanto riporta 'diariogol.com', secondo cui il fuoriclasse portoghese sarebbe pronto a preparare le valigie e lasciare la Juventus. Una decisione maturata durante le ultime settimane nonostante lo strepitoso rendimento tenuto prima della sospensione del campionato, con la miglior media realizzativa per lui in Italia.

Molto dipenderà da quel che accadrà alla ripresa della stagione ma intantostarebbe maturando la convinzione che sia arrivato il momento giusto per cambiare squadra, indipendentemente dal cammino dei bianconeri in Champions League. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Così Ronaldo ha dato mandato al suo agente Jorge Mendes di ascoltare eventuali offerte che dovessero arrivare: tra le destinazioni possibili c'è sicuramente il Paris Saint-Germain e proprio la destinazione parigina sarebbe la preferita da Georgina Rodriguez che vede nel trasferimento in Francia la possibilità di dare un ulteriore spinta alla sua carriera. Da scartare, invece, la possibilità che il portoghese decida per andare a chiudere la carriera allo Sporting CP, mentre per il ritorno al Real Madrid ci sarebbe da rivedere al ribasso le pretese economiche.