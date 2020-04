CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHO MANCHESTER UNITED / La Juventus potrebbe essere stata battuta nella corsa a Jadon Sancho, stella del Borussia Dortmund: secondo quanto riportato da 'The Sun', il Manchester United avrebbe in pugno l'attaccante del Borussia Dortmund. I 'REd devils' avrebbe raggiunto una base di accordo per il trasferimento del 21enne alla corte di Solskjaer: un'intesa costata molto caro al club inglese che avrebbe offerto al calciatore un ingaggio addirittura da venti milioni di euro a stagione.

L'accordo sarebbe però condizionato dalla qualificazione alla prossima Champions League del: al momento della sospensione della Premier League la squadra era al quinto posto in classifica, piazzamento che - data l'esclusione del City dalle coppe - significherebbe accesso alla competizione più importante. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Per Sancho però c'è da fare i conti anche con il problema relativo al coronavirus che potrebbe cambiare gli scenari economici del calcio mondiale: con i mancati introiti, le società potrebbero rinunciare a fare grandi investimenti e quindi anche l'accordo tra Sancho e il Manchester United potrebbe essere rivisto o cancellato.