Calciomercato, la verità sul ritorno di El Kaddouri in Serie A: l'agente a CM.IT

CALCIOMERCATO EL KADDOURI AGENTE / Con l'emergenza coronavirus che tiene ancora il calcio giocato ai box, anche il calciomercato vive di tante voci, in attesa che si sblocchino le situazioni nelle singole federazioni. Molti discorsi sono stati congelati, anche riguardo ai rinnovi, ma già con più di un pensiero alla prossima stagione. Nella finestra invernale si è tornato a parlare con insistenza di un ritorno in Serie A di Omar El Kaddouri, che alla fine è rimasto in Grecia, al PAOK Salonicco, dove si trova da ormai quasi tre stagioni. Il marocchino potrebbe tornare a essere un nome spendibile per la Serie A in estate, soprattutto considerando il contratto in scadenza nel 2021. Il classe '90 ha qualità indiscutibili ed esperienza (in Italia ha giocato più di 100 partite tra Napoli, Torino, Empoli e Brescia) e l'ipotesi di un ritorno non è da escludere.

"C’è l'interesse di squadre importanti di Serie A", conferma l'agente di El Kaddouri a calciomercato.it

Il caos scatenato dal coronavirus ha poi, chiaramente, lasciato tutto in sospeso, ma non è affatto scontato che il 29enne nato a Bruxelles opti per rientrare in Italia. Al PAOK ha un ingaggio importante (più di 1 milione a stagione), è un giocatore che ha il suo peso all'interno della squadra. "A Salonicco si trova bene, la priorità sarà comunque parlare con il club e vedere se ci sono i presupposti per continuare insieme. Il PAOK fa le coppe, è una grande vetrina, se ne riparlerà in caso non arrivi l'accordo", ha ribadito Tavano. I greci sono secondi in classifica con 8 punti sull'AEK e - alla ripresa - saranno favoriti per il secondo posto al preliminare di Champions League, dopo aver provato l'assalto ai gironi già lo scorso agosto, sconfitti dall'Ajax. Dunque, il matrimonio tra il PAOK ed El Kaddouri potrebbe proseguire: per convincerlo servirà un'offerta davvero importante dalla Serie A, sia a livello di ingaggio che di prospettive. Magari una squadra che giochi in Europa.