CALCIOMERCATO MILAN BONAVENTURA TORINO / Giacomo Bonaventura è uno dei calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno: la sua esperienza al Milan è avviata verso la fine, anche se c'è da capire quel che accadrà con l'eventuale ripresa dei campionati.

Si lavora ad una possibile proroga dei contratti fin quando la stagione non sarà terminata, poi anche per l'exarriverà il momento di fare le valigie: su di lui c'è ildell'ex tecnico, ma soprattutto ilche - secondo quanto riferisce 'TuttoSport' - avrebbe mosso passi concreti per portare in Piemonte il giocatore. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

In particolare a Bonaventura sarebbe stato proposto un contratto della durata di tre anni con ingaggio da circa 1,5 milioni di euro a stagione. Ora toccherà al calciatore, libero di accasarsi a parametro zero in un'altra società, decidere se accettare o meno l'offerta del club di Urbano Cairo: possibile che una risposta non arriverà in tempi brevi, con la volontà di ascoltare anche eventuali proposte prima di prendere una decisione sul futuro.