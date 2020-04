CORONAVIRUS UEFA CEFERIN SERIE A LIGA / Incertezze e dubbi viaggiano a braccetto relativamente alla conclusione della stagione calcistica in Europa. Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha provato però a rimettere ordine in un'intervista al quotidiano sloveno 'Ekipa' soffermandosi in particolar modo sul regolare svolgimento di campionati come Serie A e Liga: "La Serie A sarà conclusa. Liga sarà portata a termine come la Serie A. Oggi non posso promettere o garantire nulla, tutto dipenderà dalla situazione di ciascun Paese. Anche la Premier League? Non vedo come potremmo lasciare il Liverpool senza titolo: se si tornasse a giocare, quasi sicuramente lo vincerebbe, se non si dovesse giocare, sarebbe comunque opportuno annunciare i risultati e determinare i campioni delle rispettive leghe nazionali; e anche in questo caso, non vedo come potrebbe vincere il titolo qualcun altro se non il Liverpool". Le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui!

UEFA, l'annuncio di Ceferin sulla Champions

Ceferin ha poi continuato parlando anche delle coppe europee: "Per quel che sappiamo oggi, la Champions si concluderà nelle stesse modalità con cui si sarebbe dovuta giocare prima della sospensione. Non possiamo esserne certi e ancora non possiamo sapere se nella finale o in qualsiasi altro evento ci saranno o meno i tifosi, ma dobbiamo farci trovare pronti per tutti e due gli scenari: dipende dalla pandemia, ma al momento, ripeto, contempliamo una normale conclusione della Champions".

Infine anche una risposta al presidente del Brescia Cellino che aveva manifestato l'intenzione di ritirare la squadra dal campionato: "Prima di tutto la Serie A non risponde alle competenze della UEFA. Seconda cosa, il Brescia non è vicino ad andare in Europa. Terzo, non credo che le sue recenti parole fossero rivolte alla UEFA".

