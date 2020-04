Coronavirus, il Bayern Monaco ha ripreso gli allenamenti: ecco come

CORONAVIRUS BAYERN MONACO ALLENAMENTI / Tutto fermo ai tempi del Coronavirus eppure c'è qualcuno che ha ripreso gli allenamenti. Si tratta del Bayern Monaco che è la prima grande società europea ad esser tornata in campo. Nella serata di ieri il club teutonico aveva infatti annunciato anche le modalità del lavoro con tanto di appello ai tifosi: "La prima squadra dell'FC Bayern Monaco tornerà ad allenarsi alla Säbener Straße in piccoli gruppi da lunedì 6 aprile. Ciò avverrà in coordinamento con la politica del governo e le autorità competenti. Va da sé che tutte le norme igieniche saranno rigorosamente rispettate. Il DFL aveva precedentemente raccomandato una sospensione degli allenamenti fino a domenica 5 aprile.

La seduta avverrà senza membri del pubblico presenti. Al fine di rallentare ulteriormente la diffusione del coronavirus, l'FC Bayern chiede ai tifosi di continuare a seguire le istruzioni delle autorità e quindi, per favore, non venite al campo di allenamento dell'FC Bayern". Le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui

