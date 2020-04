CALCIOMERCATO MILAN / In vista della prossima finestra di calciomercato, la dirigenza del Milan si prepara ad una totale rivoluzione nel reparto di centrocampo.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' l'unico giocatore certo di rimanere è Ismale: l'ex Empoli sarà confermato anche in vista della prossima stagione. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo

Biglia e Bonaventura andranno in scadenza di contratto ma il club rossonero non ha intenzione di rinnovare i loro accordi. Kessie potrebbe partire qualora sulla scrivania del Milan arrivi un'offerta importante. Krunic è sparito dopo essersi fratturato un piedi, Paquetà ormai da tempo vive da separato in casa e il giovane Saelemaekers tornerà all'Anderlecht per fine prestito.

