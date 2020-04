CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO / Nicolò Zaniolo avrà tutto il tempo di recuperare dal brutto infortunio per tornare il più presto in campo alla ripresa del campionato. Il centrocampista della Roma torna anche in lista per un posto nella Nazionale di Roberto Mancini in vista degli Europei slittati al 2021. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI.

L'ex giocatore dell'Inter ha rilasciato un'intervista ai microfoni de 'Il Messaggero' giurando amore ai colori giallorossi: "Sono molto orgoglioso di far parte della famiglia Roma. La Roma per me è tutto, mi ha regalato emozioni indescrivibili a partire dall'esordio al Bernabeu. Mi ha fatto esultare, giocare all'Olimpico e sentire amato dai tifosi.

Il punto sul recupero: "L’infortunio al ginocchio è stata una bella batosta. Sono riuscito a superarla solo dopo le prime due-tre settimane che sono state molto dure. Il mio carattere non è mai cambiato e sono stato sempre sorridente e felice. Ogni giorno mi do degli obiettivi da raggiungere e superare. Il ginocchio risponde bene, spero di tornare in campo più forte di prima”.

Verso Euro2021: "In questo momento è difficile provare emozioni positive perché siamo tutti rinchiusi in casa ed è un periodo molto duro. Di certo poter sperare di nuovo di giocare l’Europeo è un’emozione bellissima, voglio riuscire ad arrivarci al 100%".

