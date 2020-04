CALCIOMERCATO INTER BORJA VALERO CONTE LAUTARO / Borja Valero, centrocampista spagnolo dell'Inter, si è concesso ai microfoni del quotidiano 'As' per parlare dell'emergenza coronavirus in Italia: "Per fortuna c’è la famiglia. Campionato? Ho ancora speranze che la stagione non sia finita, perché significherebbe che i problemi principali, legati alla salute, sarebbero in via di soluzione". Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI.

Il futuro: "Non si sa quello che succederà. Io dal 1 gennaio sono libero di trattare ma questa situazione ha cambiato tutto, ha portato incertezza. Io voglio continuare a giocare, ho chiarissimo in testa il fatto che non ho intenzione di smettere.

I test fisici fatti quest’anno dicono chee la cosa è stata determinante per farmi capire che ho ancora voglia e che mi piacerebbe continuare a divertirmi per un altro paio d’anni".

Fattore Conte: "Ha un carattere fortemente competitivo e fa un lavoro quotidiano bestiale. È molto esigente con sé stesso e con tutti, e non parlo solo dei giocatori. Questo livello di esigenza finisce per fare la differenza anche in campo".

Lautaro: "Ho un’ottima relazione con lui. Io non ho problemi con l’italiano, sono qui da 8 anni. Lui è arrivato giovanissimo dall’Argentina per cui dall’inizio gli sono stato vicino aiutandolo in tutto. Ha un grande futuro".

