CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC RANGNICK MALDINI / Ibrahimovic potrebbe, a sorpresa, restare al Milan. Secondo 'Il Giornale', Gazidis è pronto a dialogare con lo svedese e il suo agente Mino Raiola per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno.

Da capire, nel caso, la volontà del fuoriclasse svedese che di recente era stato enigmatico riguardo il proprio futuro : "Vediamo, nemmeno io so cosa voglio, succede qualcosa di nuovo ogni giorno...". L'allenatore (e Ds) di Ibrahimovic, qualora rinnovasse, sarebbe Ralf. Sempre 'Il Giornale' dà infatti per certo l'arrivo del tedesco - messo in dubbio nei giorni scorsi - e il conseguente addio dopo Boban di Paolo, il quale in un'intervista bocciò in maniera netta il suo profilo.

