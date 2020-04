CALCIOMERCATO INTER TORINO IZZO GAGLIARDINI / Per far pronte alle ripercussioni economiche che ci saranno inevitabilmente nella prossima finestra di calciomercato, le squadre sono chiamate a trovare soluzioni alternative rispetto ai maxi investimenti milionari fatti nelle passate stagioni. Gli scambi, ad esempio, potrebbero divenire uno dei principali strumenti per aggiustare le rose. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' Inter e Torino starebbero pensando ad uno scambio a forti tinte azzurre.

Roberto, centrocampista nerazzurro, è stato già accostato in passato alla formazione granata e continua a piacere per il futuro.invece segue da tempo Armando, inserito da Antonionella lista degli obiettivi del club per la prossima estate poiché perfetto interprete del proprio sistema difensivo a tre uomini. L'idea sarebbe quella di effettuare uno scambio alla pari.

