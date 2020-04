CALCIOMERCATO MILAN INTER JUVENTUS RAKITIC / Rakitic vuole restare in Spagna, lo sostiene con forza 'Sport'. Secondo il quotidiano catalano il centrocampista croato, in uscita dal Barcellona, punta a tornare al Siviglia, club al quale è rimasto legatissimo. Niente Italia, dunque, per il 32enne.

Di recente il vice Campione del Mondo 2018 è stato riaccostato alle tre big italiane,. Ai nerazzurri, stando sempre alla stessa fonte, potrebbe essere offerto nell'ambito dell'affare Lautaro Martinez

