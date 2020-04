CALCIOMERCATO INTER ULTIME NEWS / Non sappiamo ancora come e quando si ritornerà alla normalità, ma intanto il mondo del calcio si interroga (e si scontra) mettendo sul tavolo tutti gli scenari possibili per ripartire non appena l'emergenza sanitaria lo permetterà. Per questo sono giorni di gran fermento a tutti i livelli, con le società che inevitabilmente devono fare i conti con un calciomercato che cambia e andrà ricalibrato in base anche all'impatto economico della crisi aperta dal Coronavirus. Così, in conference call e senza più i tradizionali incontri, trattative e contatti vanno avanti. L'Inter è tra le società più attive, con tanti fronti aperti: dal dopo-Handanovic alle manovre in difesa con Godin in partenza, passando per gli obiettivi italiani Chiesa, Tonali e Castrovilli fino ad arrivare al nodo attacco, nei giorni caldi del pressing del Barcellona su Lautaro Martinez e del 'caso-Icardi' che torna a far discutere. Reparto per reparto, facciamo il punto sulle ultime news di calciomercato Inter. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, rinnovo Handanovic e caccia all'erede: punto sui portieri

Il punto di partenza è Samir Handanovic, capitano e leader dell'Inter di Conte che sta piacendo anche per i miglioramenti con il pallone tra i piedi. La dirigenza nerazzurra sa che nonostante i quasi 36 anni rimane uno dei migliori portieri in circolazione e per questo se lo tiene stretto, almeno un altro anno ancora. Rinnovo in arrivo con prolungamento fino al 2022, la prossima sarà ancora la sua stagione da titolare, mentre con calma si valuta chi prenderà il suo posto quando appenderà i guanti al chiodo. In casa ci sono due prodotti interessanti come Radu e Brazao. Il primo non sta trovando spazio a Parma e rientrerà alla base, ma difficilmente per restarci in qualità di secondo: probabile un altro prestito. Il giovanissimo brasiliano è all'Albacete ed è stato fermato sul più bello. Può essere una pedina importante per il futuro, ma non è ancora pronto nonostante lo 'sponsor' pesante: Julio Cesar. Occhio al doppio derby: Inter e Milan studiano infatti Luis Maximiano dello Sporting CP mentre lavorano anche su Juan Musso. L'argentino dell'Udinese difficilmente accetterebbe una stagione da secondo all'ombra di Handanovic, quindi si valuta la possibilità di lasciarlo in prestito in Friuli. O comunque di rimandare l'arrivo dell'erede dello sloveno al 2021, potenziando però nel frattempo la batteria dei portieri con un secondo all'altezza che sostituirà Padelli: il nome caldo è Sepe del Parma.

Calciomercato Inter, da Godin a Kumbulla: cosa succede in difesa

Il passaggio di deVrij nella scuderia di Raiola per il momento non spaventa l'Inter che affida all'olandese le chiavi della difesa anche del prossimo futuro, mentre blinda anche altri tasselli importanti. Già impostato il rinnovo di D'Ambrosio, alla ripresa si punterà all'intesa anche con Bastoni così da respingere definitivamente le voci soprattutto sul Manchester City. Milan Skriniar in questo contesto sembra 'meno incedibile' di un anno fa, ma nonostante le tante big interessate nessuno al momento sembra in grado di mettere sul piatto le cifre richieste dall'Inter. In uscita c'è invece Godin, che più che alla Spagna guarda alla Premier dove il Tottenham resta in allerta e c'è soprattutto il Manchester United. Il suo posto di veterano con grande esperienza potrebbe prenderlo Jan Vertonghen, in scadenza proprio col Tottenham: un altro affare a zero su cui Marotta sta lavorando, pur consapevole della concorrenza importante di club come Napoli e Roma.

Sempre viva l'ipotesi, molto gradito a Conte, si valutano anche colpi più giovani. Piaccionodell'Eintracht edel River Plate, ma il pressing sembra si stia concentrando su. Operazione da 20 milioni di euro col Verona, includendo ancheche sono già in prestito all'Hellas. Per la fumata bianca potrebbe essere decisiva la scelta di lasciarlo al 'Bentegodi' una stagione.

Calciomercato Inter, da Sensi a Tonali: il centrocampo

Sicuri di restare Eriksen e Barella, a loro presto si aggiungeranno anche Brozovic e Sensi. Per il croato si lavora al rinnovo con l'obiettivo di togliere la clausola da 60 milioni, per il centrocampista italiano invece c'è un accordo sulla parola col Sassuolo per il riscatto e sarà mantenuto o al massimo riformulato spalmando l'investimento su un'altra stagione. In bilico Gagliardini e soprattutto Vecino che ha estimatori in Premier, in partenza Borja Valero che è in scadenza e cerca un'altra sistemazione. In entrata si cerca un grande colpo italiano: Castrovilli profilo perfetto per Conte ma la Fiorentina sta cercando di blindarlo, mentre continua il duello serratissimo con la Juventus per Tonali del Brescia. Il Barcellona ha chiuso le porte per Arthur mentre può far partire più agevolmente uno tra Vidal e Rakitic, entrambi comunque non semplcissimi. Il sogno è Milinkovic-Savic, ma la Lazio è bottega carissima nonostante la crisi. Sulle fasce, invece, si prevedono investimenti importanti soprattutto a sinistra dove si guarda ancora una volta in casa Chelsea: Marcos Alonso e Emerson Palmieri possono partire, visto che come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it i 'Blues' stanno lavorando ad un altro innesto nel reparto. A destra dipenderà da Moses: con Candreva al rinnovo, se il nigeriano convincerà fisicamente sarà riscattato per circa 12 milioni. Altrimenti, anche qui, Conte stravede per Chiesa da reinventare a tutta fascia.

Calciomercato Inter, da Lautaro Martinez-Barcellona al 'caso Icardi': le ultime

Chiudiamo con l'attacco dove Alexis Sanchez non sarà riscattato ed è pronto a tornare al Manchester United, ma le copertine sono tutte per Lautaro Martinez che un Spagna è al centro di un pressing mediatico fortissimo che lo vede nel mirino del Barcellona. L'Inter per il momento non ha assolutamente perso le speranze di trattenerlo e anzi, continua a ragionare su un rinnovo non semplice. Il Barça non ha ad ora le risorse per mettere sul piatto i 111 milioni di euro della clausola e i nerazzurri non aprono a maxi-scambi con tante pedine sul piatto. Sarà una lunga telenovela. Dovesse partire l'obiettivo numero uno, al momento, sarebbe Aubameyang che per caratteristiche e costi sarebbe una vera e propria occasione, mentre parallelamente va avanti a prescindere il discorso con il prossimo svincolato Giroud che rifiuta il rinnovo col Chelsea e rimane nel mirino di un'Inter intenzionata ad aumentare l'esperienza della rosa con calciatori titolati. Il caso caldo degli ultimi giorni, però, è soprattutto relativo al futuro di Mauro Icardi. L'argentino pare orientato a rifiutare la permanenza al Psg per rientrare in Italia. Un'offerta dal Real Madrid potrebbe fargli cambiare idea, ma al momento pare orientato a tornare il più possibile vicino a Milano. La Juventus è da sempre in allerta, ma attenzione anche all'ipotesi Milan che torna a circolare.

