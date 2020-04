Calciomercato Milan, Pato programma il ritorno

CALCIOMERCATO MILAN PATO - Alexandre Pato non ha mai dimenticato il Milan. L'attaccante brasiliano, che a settembre spegnerà 31 candeline, si offre per risolvere il problema del gol dei rossoneri. "Mi piacerebbe tornare in Europa. Dai, faccio bene quest'anno, vinco la Copa Libertadores con il San Paolo e poi torno.

Al Milan sarebbe davvero bello - ha detto Pato in una intervista alla 'Gazzetta dello Sport' prima di dare un paio di consiglie alla società rossonera - Devono lasciar lavorare: conosce la testa dei giocatori, sa cosa significa questo club ed è in grado di riportarlo in alto. E poi devono puntare su: è troppo prezioso per i giovani e letale in area".

