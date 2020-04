Calciomercato Lazio, due di picche a Lotito

CALCIOMERCATO LAZIO LOTITO - Fallito ogni tentativo. Da tempo la Lazio è sulle tracce di Nacho Fernandez, 30enne difensore centrale spagnolo del Real Madrid.

Ma secondo quanto riportato dal portale 'Defense Central', gli assalti del club disono andati a vuoto: da un lato le 'Merengues' non hanno intenzione di privarsi del giocatore prima della naturale scadenza di contratto, dal momento che perè la prima alternativa ai titolari. Dall'altro lo stesso Nacho non avrebbe voglia di lasciare la società nella quale è cresciuto e per la quale ha sempre giocato. I biancocelesti dovranno cambiare obiettivo per rinforzare il pacchetto arretrato.