CALCIOMERCATO JUVENTUS KANE / La Juventus è pronta a rivoluzionare il prorpio reparto d'attacco nella prossima finestra estiva del mercato. L'unico punto fermo, nonostante i rumors da Madrid, sembra Cristiano Ronaldo, mentre un'offerta da capogiro per Dybala potrebbe far riflettere la dirigenza della Continassa, che vorebbe comunque blindare con il rinnovo il numero 10.

In partenza c'è invece, che non rientrerebbe nei piani diper prossima stagione.

Juventus, Paratici pensa a Kane: lo scenario

Il 'Pipita' come Douglas Costa rischia il taglio in attacco, con gli uomini mercato della 'Vecchia Signora' a caccia di un centravanti più giovane da consegnare a Sarri. Oltre a Icardi, Gabriel Jesus e Werner, non tramonta l'idea di una possibile offensiva per Harry Kane in caso di divorzio tra il bomber inglese e il Tottenham. Stando al 'Daily Mirror' la Juve starebbe valutando la portata dell'operazione, anche se il prezzo fissato dal sodalizio londinese (oltre i 200 milioni di euro) rappresenterebbe un ostacolo reale per le casse bianconere. Il Tottenham inoltre starebbe cercando di blindare Kane con il rinnovo oltre il 2024 e un ulteriore aumento d'ingaggio, con il numero 9 che percepisce attualmente uno stipendio da 12 milioni all'anno. Il 26enne centravanti, che intriga anche il Real Madrid, avrebbe manifestato qualche dubbio nelle ultime settimane sulla permanenza a Londra in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League della squadra di Mourinho.