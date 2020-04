CALCIOMERCATO INTER STANKOVIC / Considerato trai migliori giovani della sua generazione, Filip Stankovic, figlio dell'ex centrocampista Dejan, ha analizzato le prospettive della sua carriera all'Inter: "Essere allenato da mio padre qui? Sì per me sarebbe un sogno, ma anche l’esperienza che sto facendo con Conte è molto bella - le sue parole al 'Corriere dello Sport' - In panchina coi 'grandi'? E’ stata un’emozione unica stare con campioni del genere. Da loro si impara sempre.

Debutto? Per me quello è un vero e proprio sogno. Mai rimanere senza obiettivo. A chi mi ispiro? Ad: per me Samir è un modello. E poi mia mamma è slovena come lui. Mi dice di... lavorare, lavorare e lavorare. I consigli li tengo per me". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Stankovic: "Triplete nella storia: la Juve ha investito tanto e non ci è riuscita"