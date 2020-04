INTER CORONAVIRUS MORATTI / Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha analizzato il momento del calcio italiano in piena crisi per l'emergenza Coronavirus: "Milano infetta? Spiegazioni dovrebbero darle gli scienziati e parte degli amministratori. Tutte le cose dette post sono analisi che certamente avranno fatto anche i responsabili. Sarà un'esperienza che resterà nel cuore di tutti - le sue parole a 'Radio anch'io Sport' - Parlare di calcio? Polemiche giustissime ma che nel calcio sono particolarmente esaltate, stridono col dramma interiore di ognuno. Non so se è una distrazione o un peso maggiore. Il 2% è quello che ha trascinato tutto il mondo calcistico. In questo momento mi sembra di capire che stiamo parlando solo di questo 2%, ma i sacrifici della Serie A dovrebbero essere di aiuto anche per il mondo dilettntistico. Il vero problema in questo momento sono le piccole società".

Moratti ha proseguito la sua disamina: "Completare la stagione? Non ho capito se è un obbligo finire la stagione e quindi sacrificare quella prossima. Questo è il momento in cui sta cambiando tutto, servono regole diverse. Non ci si può affidare a quelle vecchie. Serve il coraggio di fare regole nuove. Serie A a 22 squadre? Ci pensavo anche io stamattina, arrivare a 22 squadre sarebbe forse la cosa giusta ma sarebbe poi un campionato lunghissimo. Non so quanto riusciremo a mettere insieme i pezzi. E' una decisione da prendere con calma. Bisognerà poi vedere la salute dei calciatori, che sarà da guardare con estrema attenzione. In un determinato momento chiesi ai miei calciatori di spalmare lo stipendo su più anni e lo fecero con grandissimo senso del dovere. Credo che i calciatori per primi sentono la gravità della situazione. Queste cifre credo che debbano andare alle categorie inferiori".

