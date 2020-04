CALCIOMERCATO INTER VERTONGHEN / L'Inter guarda sempre con maggior interesse a Jan Vertonghen per la prossima estate. L'esperto difensore belga è in scadenza il 30 giugno con il Tottenham e senza rinnovo si libererebbe a parametro zero.

fiuta l'occasione ed è pronto a recapitare un'offerta allettante al giocatore, individuato come l'ideale sostituto del partente

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, il messaggio di Locatelli

L'Inter per Vertonghen - scrive 'La Gazzetta dello Sport' - sarebbe in pole in questo momento, con il classe '87 che potrebbe così raggiungere l'ex compagno Eriksen in quel di Milano. In Serie A però, oltre ai nerazzurri, anche Napoli e Roma resterebebro alla finestra per Veronghen e potrebbero insidiare il club di Suning nella corsa al nazionale belga