CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC DOUGLAS COSTA / La Juventus s'interroga sul fututo di alcuni suoi campioni. Potrebbero essere sacrificati alcuni big della rosa di Sarri la prosisma estate, con l'obiettivo poi di finanziare altri colpi in entrata su tutti Paul Pogba. Su tutti a rischiare è Miralem Pjanic, protagonista in negativo finora di una stagione altalenante e deludente soprattutto nei primi mesi del 2020.

La Juve - scrive 'La Gazzetta dello Sport' - vista anche l'età del giocatore (30 anni quest'anno) sta pensando alla cessione che frutterebbe ancora una bella somma in entrata oltre che una corposa plusvalenza.

Calciomercato Juventus: Pjanic, Douglas Costa e Bernardeschi a rischio taglio

Il bosniaco potrebbe lasciare Torino per una cifra intorno ai 65 milioni di euro e oltre al PSG (su cui non tramonta l'idea di un possiible scambio con Icardi) piace sempre in Spagna a Real Madrid e Barcellona. In bilico oltre all'ex Roma ci sarebbe anche Douglas Costa, su cui restano le perplessità della Juve sulla sua tenuta fisica visti i tanti problemi accusati anche in questa stagione. Il nazionale brasiliano ha una valutazione di 45 milioni e potrebbe finire anche nell'affare con il Manchester City dell'estimatore Guardiola per Gabriel Jesus, obiettivo del CFO Paratici per l'attacco. Infine, capitolo Bernardeschi: l'azzurro non è riuscito finora a fare il salto di qualità, con un'offerta tra i 35 e i 38 milioni di euro che potrebbe dare il via libera alla partenza in estate. Un tesoretto da 148 milioni per dare l'assalto nella prossima finestra del mercato a nuovi top player.