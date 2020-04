CALCIOMERCATO JUVENTUS FERRAN TORRES / Pericolo Borussia Dortmund per il calciomercato della Juventus. Intenti a vagliare il ringiovanimento del reparto offensivo, i bianconeri da tempo hanno messo nel mirino Ferran Torres del Valencia, considerato tra i migliori prospetti del calcio spagnolo. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2021 e ad oggi sembra ancora lontano dal rinnovo.

Calciomercato Juventus, Borussia Dortmund su Ferran Torres: le ultime

La vera insidia della Juventus nella corsa a Ferran Torres, riporta 'Tuttosport', è il Borussia Dortmund, che potrebbe tentare una nuova beffa dopo il colpo Haaland dello scorso gennaio. L'attaccante sta valutando le possibilità con il suo entourage e non sembra aver preso una decisione definitiva, nonostante i tentativi di rinnovo degli spagnoli. I bianconeri sarebbero quindi in prima fila ma non gli garantirebbero la titolarità, cosa che avverrebbe invece in caso di firma con i tedeschi. Il Valencia, come eventuale scambio, potrebbe chiedere il cartellino di De Sciglio o Rugani. Più distaccate, nella corsa al giocatore, figurano altresì Real e Atletico Madrid.

