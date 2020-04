DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Mentre i dati aggiornati fanno intravedere uno spiraglio di luce per l'Italia, si continua a lavorare alacremente per sconfiggere il Coronavirus: dagli ospedali, che in Lombardia stanno liberando nuovi posti, alla politica, ancora incerta sulla fine del lockdown.

Intanto, il mondo del calcio si interroga sul prosieguo della stagione interrotta e sul taglio degli stipendi ai calciatori: clicca qui per ulteriori dettagli. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

16.30 - Grave lutto per Pep Guardiola: morta la madre, affetta da coronavirus.

15.30 -Accordo tra club per i tagli degli stipendi dei giocatori.

14.40 - Pierpaolo Sileri, ha commentato l'andamento dell'emergenza Coronavirus, avanzando anche le prime ipotesi sul ritorno alla normalità: "Tra qualche settimana forse sarà possibile cominciare a uscire, con precauzioni, intendo con le mascherine, forse prima dell'inizio di maggio".

14.00 - Il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli ha affermato che "in tempi brevi e in pochi giorni" si avrà la validazione dei test sierologici da poter usare su larga scala su campioni della popolazione. "Sulla base di 4 criteri e dovranno essere test con una valenza nazionale, in modo che non vi sia il rischio di difformità tra le varie Regioni".

10.40 - Sale a 87 il numero dei medici morti in Italia a causa del coronavirus. Alla lista dei decessi, rende noto la Federazione nazionale degli ordini dei medici, si aggiungono due medici di famiglia, un neurologo, un internista, un cardiologo, un radiologo, un rianimatore e un medico termale.

9.05 - Consiglio dei ministri convocato oggi ale ore 11: allo studio ci sono nuovi decreti per il mese di aprile.

7.45 - Prevista oggi una nuova assemblea di Serie A: si attendono aggiornamenti sulla questione calendario e sulla discussione per il taglio stipendi.

7.30 - Nel suo discorso alla Nazione tenuto ieri, la Regina Elisabetta ha rilasciato parole importanti: "Vi parlo in un tempo che so essere di crescente difficoltà: un tempo di sconvolgimento nella vita del nostro Paese che ha portato dolore ad alcuni, problemi economici a molti ed enormi cambiamenti nella vita quotidiana di tutti noi. Dobbiamo confortarci pensando, mentre abbiano ancora di che sopportare, che giorni migliori torneranno".

7.00 - Il nuovo bollettino italiano fa registrare numeri meno gravi rispetto a quelli recenti: il totale degli attualmente positivi è 91246, 2972 persone in più rispetto a sabato. Di questi, 3977 sono in terapia intensiva, 28949 i ricoverati con sintomi. Sono 525 i nuovi deceduti, numero più basso dal 19 marzo a oggi, mentre il totale dei guariti arriva a 21815, 819 in più rispetto a sabato.