DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Mentre i dati aggiornati fanno intravedere uno spiraglio di luce per l'Italia, si continua a lavorare alacremente per sconfiggere il Coronavirus: dagli ospedali, che in Lombardia stanno liberando nuovi posti, alla politica, ancora incerta sulla fine del lockdown. Intanto, il mondo del calcio si interroga sul prosieguo della stagione interrotta e sul taglio degli stipendi ai calciatori: clicca qui per ulteriori dettagli. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

22.50 - Come segnala il 'Corriere della Sera', una norma nel nuovo decreto imprese rinvia all'autunno le elezioni amministrative, che si terranno tra il prossimo 15 ottobre e il 15 dicembre. Le Regioni in scadenza entro agosto resteranno in carica quattro mesi in più.

21.25 - Peggiorano le condizioni di Boris Johnson: il primo ministro inglese è stato infatti trasferito in terapia intensiva visto il complicarsi del suo quadro clinico. Johnson è cosciente e il trasferimento, secondo il 'Guardian', è stato operato a scopo precauzionale nel caso in cui si presentassero problemi respiratori

20.45 - Il Presidente Conte - intervenuto in conferenza stampa - annuncia l'arrivo di 400 miliardi per le imprese con un decreto: "200 miliardi per il mercato interno e altri 200 miliardi per potenziare l'export, una cifra enorme". Poi l'invito per Pasqua

18.10 - I dati della Protezione Civile: "I positivi attuali sono 93.187, con un incremento di 1941 pazienti: di questi 3898 sono in terapia intensiva. Per il terzo giorno consecutivo il numero di pazienti di terapia intensiva è negativo: alleggerimento di 79 pazienti. I deceduti sono 636. Le persone guarite sono 1.022.

17.57 - I dati aggiornati della Lombardia: le persone positive al coronavirus sono in tutto 51.532 con una crescita 1.079 casi . I deceduti sono 297 in più (nel complesso sono 9.202 le vittime da inizio emergenza). Sono invece 437 in più le persone guarite.

17.40 - Arriva anche l'aggiornamento sui dati della Regione Campania da parte del governatore Vincenzo De Luca: il totale positivi è 3.058 su un totale di 24.526 tamponi. Il totale dei deceduti è 204, quello dei guariti 156: la provincia più colpita è Napoli con 1568 casi complessivi. Poi una nota: la differenza di 10 positivi e 112 tamponi rispetto a quanto comunicato nel bollettino delle 22 di ieri è dovuta ad un errato calcolo sui tamponi attribuiti all'ospedale di Nola.

17.30 - “Oggi registriamo un dato di 151 casi di positività, si conferma il rallentamento del trend al 3,9%".

A parlare è l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato.

17.20 - Domani alle 14 sarà attiva la piattaforma - sportesalute.eu - per il bonus ai collaboratori sportivi, l'indennità di 600 euro per il mese di marzo prevista dal Decreto ''Cura Italia'' a favore dei collaboratori sportivi che non abbiano altri redditi. Le parole del ministro dello Sport Spadafora riportate da 'Agenzia Nova': "Giusto riconoscimento per lavoratori poco tutelati".

17.15 - Il calciatore del Venezia, Antonio Junior Vacca, è risultato positivo al coronavirus: QUI tutti i dettagli.

16.30 - Grave lutto per Pep Guardiola: morta la madre, affetta da coronavirus.

15.30 -Accordo tra club per i tagli degli stipendi dei giocatori.

14.40 - Pierpaolo Sileri, ha commentato l'andamento dell'emergenza Coronavirus, avanzando anche le prime ipotesi sul ritorno alla normalità: "Tra qualche settimana forse sarà possibile cominciare a uscire, con precauzioni, intendo con le mascherine, forse prima dell'inizio di maggio".

14.00 - Il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli ha affermato che "in tempi brevi e in pochi giorni" si avrà la validazione dei test sierologici da poter usare su larga scala su campioni della popolazione. "Sulla base di 4 criteri e dovranno essere test con una valenza nazionale, in modo che non vi sia il rischio di difformità tra le varie Regioni".

10.40 - Sale a 87 il numero dei medici morti in Italia a causa del coronavirus. Alla lista dei decessi, rende noto la Federazione nazionale degli ordini dei medici, si aggiungono due medici di famiglia, un neurologo, un internista, un cardiologo, un radiologo, un rianimatore e un medico termale.

9.05 - Consiglio dei ministri convocato oggi ale ore 11: allo studio ci sono nuovi decreti per il mese di aprile.

7.45 - Prevista oggi una nuova assemblea di Serie A: si attendono aggiornamenti sulla questione calendario e sulla discussione per il taglio stipendi.

7.30 - Nel suo discorso alla Nazione tenuto ieri, la Regina Elisabetta ha rilasciato parole importanti: "Vi parlo in un tempo che so essere di crescente difficoltà: un tempo di sconvolgimento nella vita del nostro Paese che ha portato dolore ad alcuni, problemi economici a molti ed enormi cambiamenti nella vita quotidiana di tutti noi. Dobbiamo confortarci pensando, mentre abbiano ancora di che sopportare, che giorni migliori torneranno".

7.00 - Il nuovo bollettino italiano fa registrare numeri meno gravi rispetto a quelli recenti: il totale degli attualmente positivi è 91246, 2972 persone in più rispetto a sabato. Di questi, 3977 sono in terapia intensiva, 28949 i ricoverati con sintomi. Sono 525 i nuovi deceduti, numero più basso dal 19 marzo a oggi, mentre il totale dei guariti arriva a 21815, 819 in più rispetto a sabato.