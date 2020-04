Calciomercato Juventus, il Barcellona osserva l'attaccante

CALCIOMERCATO JUVENTUS BOADU BARCELLONA / Non c'è solo la Juventus sulle tracce di Myron Boadu. L'attaccante classe 2001, che si è messo in mostra con la maglia dell'AZ Alkmaar, realizzando 20 gol in stagione, è finito da tempo nel mirino dei bianconeri.

Il giocatore, però, come riporta 'Mundo Deportivo', è un osservato speciale anche del

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Juventus, colpo Milinkovic-Savic: via libera per Pogba!

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: "De Ligt infelice: vuole il Real Madrid"