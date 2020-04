CORONAVIRUS AFE SPAGNA / La salute come priorità assoluta: l'AFE, l'associazione spagnola dei calciatori, dopo una riunione con i capitani della Liga e della Segunda Division, ha diramato un comunicato per illustrare la posizione dei giocatori in tema di ripresa dei campionati dopo l'emergenza coronavirus. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Nella nota si legge che la priorità e la salute e "le competizioni non dovrebbero riprendere fin quando le autorità sanitarie non le autorizzino".

Inoltre, anche il calendario delle competizioni sono "soggette alle decisioni delle autorità sanitarie" e che tutto "è condizionato alla salute individuale e alla protezione della salute pubblica, quella di tutti i cittadini di questo paese".

Salute prioritaria anche nel mondo del calcio ecco perché i calciatori chiedono "un protocollo che determini l'esistenza di un coordinatore per la prevenzione dei rischi e di uno specialista in pandemia, che garantisca la sicurezza sanitaria a tutti gli operatori cattivi nel settore del calcio". In tema di stipendi, i giocatori spiegano che "non hanno intenzione di smettere di difendere i diritti del lavoro". Infine, il comunicato dell'Afe si conclude con l'affermazione di dei capitani secondo cui non si dovrebbe tornare alla competizione "senza una decisione esplicita delle autorità, poiché non si tratta del calciatore, ma di tutti ciò che gli sta intorno. E in questo senso, se dobbiamo presentare un'iniziativa al Congresso dei deputati, lo faremo. La salute dovrebbe essere un affare di tutti".