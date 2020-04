CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS LOCATELLI / Locatelli chiama le big: accostato di recente a Inter e Juventus, il centrocampista del Sassuolo parla della sua voglia di tornare in un top club dopo l'esperienza al Milan. Rispondendo alle domande dei tifosi sui profili social della società neroverde, ilc calciatore svela: "Il mio sogno nel cassetto è tornare in un top club e giocare le competizioni più importanti. Spero di farlo al più presto con il lavoro e la dedizione che bisogna avere ogni giorno".

Quella dedizione che - ammette - gli è mancata nel periodo al Milan: "E' stata la classica esperienza dalle stelle alle stalle: nel primo periodo ero considerato una star, che non ero, e questo mi ha condizionato nel prosieguo della stagione e in quello della stagione successiva. La stagione dopo ho vissuto nel buio, ho sofferto molto, anche per colpe mie. La batosta più grande è stata quando la società mi ha comunicato che non credeva in me e ho dovuto prendere un'altra decisione".

Prima però c'è stato il gol alla Juventus: "Uno dei momenti più belli della mia vita, indimenticabile: un momento che sognavo da bambino e quando guardo i video ho ancora i brividi. Non voglio però che passi solo per quel gol".