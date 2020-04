CALCIOMERCATO NAPOLI JOVIC FABIAN RUIZ / Il Napoli su Jovic per sopperire all'eventuale partenza di Arek Milik, il Real Madrid da tempo su Fabian Ruiz: l'asse tra azzurri e blanco potrebbe essere molto forte quando riaprirà il calciomercato.

Come si legge sul 'Mundo Deportivo' Florentino Perez continua a inseguire il 22enne centrocampista degli azzurri ma deve fare i conti con la valutazione del patron dei partenopei, Aurelio: un problema visto che nel contratto dello spagnolo non è presente alcuna clausola. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Ecco allora che da Madrid potrebbero giocare sull'interesse del Napoli per l'attaccante serbo, acquistato la scorsa estate dall'Eintracht Francoforte ma non in grado di imporsi al 'Bernabeu': possibile allora pensare che Jovic venga inserito nell'offerta recapitata ai partenopei per riuscire a strappare il sì di De Laurentiis. Da valutare ovviamente la formula dell'eventuale doppia operazione: il Real Madrid, infatti, potrebbe non voler perdere completamente il controllo su Jovic e pensare ad una possibile recompra o ad un prestito di più stagioni.