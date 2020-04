Calciomercato Milan, sirene inglesi per Maldini

CALCIOMERCATO MILAN MALDINI EVERTON / Daniel Maldini sta recuperando la forma migliore dopo essere stato contagiato dal coronavirus. Il fantasista del Milan sarà dunque pronto a mettersi a disposizione della Primavera di Giunti quando si tornerà a giocare. Il calciatore, nonostante sia stato spesso aggregato alla prima squadra, ha continuato a vestire la maglia della squadra giovanile.

La prossima potrebbe essere quella del salto definitivo tra i grandi.

Il Milan crede tanto in Maldini tanto da blindarlo fino al 30 giugno 2024 ma le sirene di mercato non mancano: il giocatore - come riporta 'Sportmediaset' - è finito nel mirino dell'Everton di Carlo Ancelotti, che ne ha chiesto informazioni al club. Per i rossoneri però non si tocca.

