STADE DE REIMS GONZALEZ / Tragedia nel mondo del calcio francese.

In mattinata - come annunciato dal sito ufficiale dello- è scomparso il responsabile medico della prima squadra,

Una vera tragedia, come ammesso dal sindaco della città di Reims, Arnaud Robinet: "Ho un pensiero commosso per i suoi genitori, per sua moglie, la sua famiglia ha detto il sindaco - riporta 'LeParisien' - È una vittima collaterale di Covid-19, perché era stato rilevato positivo. So che ha lasciato un biglietto per spiegare il suo gesto. Ma ignoro il suo contenuto". Gonzalez, come riporta il giornale, si è tolto la vita.