Coronavirus, Boris Johnson ricoverato in ospedale

CORONAVIRUS BORIS JOHNSON OSPEDALE / Boris Johnson è stato ricoverato questa sera in ospedale: lo ha confermato con una nota Downing Street, spiegando che il primo ministro inglese si sottoporrà ad alcuni accertamenti. "Su consiglio del proprio medico, stasera il primo ministro è stato ricoverato in ospedale per accertamenti - si legge in una nota -. Questo è un passo precauzionale, poiché il Primo Ministro continua ad avere sintomi persistenti di coronavirus dieci giorni dopo essere risultato positivo al virus".

Johnson, nella nota, ringrazia lo staff del Servizio Sanitario Nazionale per il loro incredibile duro lavoro ed esorta i cittadini a continuare a seguire i consigli del governo di rimanere a casa". Il primo ministro inglese è risultato positivo al coronavirus lo scorso 27 marzo e da allora è in isolamento a casa.

