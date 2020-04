CORONAVIRUS REGINA ELISABETTA / Discorso alla Nazione della regina Elisabetta: la sovrana ha parlato per 4 minuti invitando gli inglesi a resistere in questo difficile momento causato dalla pandemia. "Vi parlo in un tempo che so essere di crescente difficoltà.

Un tempo di sconvolgimento nella vita del nostro Paese che ha portato dolore ad alcuni, problemi economici a molti ed enormi cambiamenti nella vita quotidiana di tutti noi", l'inizio del messaggio della regina.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Emergenza Coronavirus, mai così pochi morti dal 19 marzo | Annuncio Gravina

"Insieme stiamo affrontando l'emergenza - ha continuato - , se restiamo uniti e risoluti vinceremo noi. Quelli che verranno dopo di noi potranno dire che i britannici di questa generazione sono stati forti come ogni altra".

In conclusione del suo discorso, la sovrana mostra fiducia nella sfida al coronavirus: "Prevarremo e la vittoria apparterrà a ciascuno di noi. Dobbiamo confortarci pensando che giorni migliori torneranno: che saremo di nuovo con i nostri amici, saremo di nuovo con le nostre famiglie e ci incontreremo ancora"