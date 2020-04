REAL MADRID ZIDANE ALLEGRI / La pausa dei campionati per l'emergenza coronavirus ha messo in stand-by anche il calciomercato e il futuro degli allenatori. Tra quelli che devono ancora conoscere il suo futuro, legato anche ai risultati sul campo, c'è Zinedine Zidane con il Real Madrid secondo in campionato alle spalle del Barcellona e messo male anche in Champions dopo la sconfitta 2-1 in casa contro il Manchester City nell'andata degli ottavi di finale.

Ebbene, secondo quanto riferisce 'Cuatro', il tecnico francese sarebbe stato 'salvato' proprio dallo stop per la pandemia: la decisione di Florentinosarebbe quella di confermare l'allenatore e mettere in soffitta l'idea di cambiare la guida tecnica. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Per settimane si è parlato di un possibile stop alla seconda era Zidane con Massimiliano Allegri dato come candidato principale alla sostituzione: un piano che il coronavirus avrebbe frenato anche se con Florentino Perez e Zidane qualsiasi sorpresa è all'ordine del giorno. Molto dipenderà anche da quel che accadrà per la stagione ora sospesa: se ripartirà, i risultati potrebbero tornare ad essere decisivi, in caso contrario la conferma potrebbe essere ratificata.