Calciomercato Inter, fissato il prezzo di Coutinho

CALCIOMERCATO INTER COUTINHO PREZZO BARCELLONA / Non sarà al Barcellona il futuro di Coutinho.

Il brasiliano non verrà riscattato dalma in blaugrana sarà solo di passaggio: il club catalano è pronto a venderlo al migliore offerente e ad oggi la destinazione più probabile pare essere la

Il calciatore è stato accostato anche all'Inter ma senza uno scambio con Lautaro Martinez - obiettivo primario del Barcellona - difficilmente tornerà a Milano. Dall'Inghilterra sono certi che in pole per Coutinho ci sia il Chelsea, pronto ad investire i soldi che risparmierà dal mancato acquisto di Sancho, destinato, invece, a vestire la maglia del Manchester United. Il prezzo - come riporta 'EveningStandard' - è stato fissato ad 80 milioni di euro. Sul fantasista si registra anche l'interesse di Leicester e Arsenal, non quello del Liverpool.

