INTER TRIPLETE STANKOVIC / L'ex calciatore dell'Inter Dejan Stankovic, nel corso di un'intervista ai microfoni di 'Sky Sport' (rigorosamente da casa sua), ha ripercorso i suoi anni nella Lazio e in nerazzurro, ricordando il leggendario triplete conquistato con Mourinho in panchina: "La Lazio di Cragnotti ha vinto anche poco rispetto ala sua forza, si poteva far meglio in Champions. Il Triplete ha scritto la storia e mi rendo conto ora di quello che riuscimmo a fare.

Un traguardo difficile da ripetere: la Juventus ha investito tantissimo e non ci è comunque riuscita".

INTER ATTUALE - "Manca esperienza, qualche giocatore in più: con un paio di acquisti di massimo livello sarà una candidata allo scudetto, anche se il gap già si è ridotto".

LAZIO - "Inzaghi sta facendo un grandissimo lavoro, merita il rinnovo. Ha iniziato con umiltà, andavamo d'accordo da compagni di squadra ed ora è un esempio come allenatore. Potrà lottare fino alla fine per vincere".

