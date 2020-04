JUVENTUS CRISTIANO RONALDO MATUIDI / Cristiano Ronaldo lancia la sfida: abituato sui social a mostrare i suoi allenamenti privati, il fuoriclasse della Juventus ha voluto lanciare un challenge ai suoi follower e sono in molti ad aver raccolto l'invito. CR7 ha aperto la 'Living Room Cup' e si è cimentato con una serie di 142 addominali in 45 minuti: "Ho una nuova sfida da proporvi per rimanere attivi.

Riuscite a battere il mio record? Fatemi vedere di cosa siete capaci" le parole che accompagnano il video.

Molti sportivi hanno provato a battere Ronaldo: ci ha provato il cestista Marco Belinelli che però si è fermato a 53 addominali in 45 minuti definendo Ronaldo "disumano". Più fortuna ha avuto invece Blaise Matuidi: il centrocampista della Juventus è riuscito a fare meglio del compagno di squadra, arrivando a compiere 144 addominali in 45 minuti. Uno sforzo importante per superare Ronaldo a cui ha rivolto poi un messaggio: "Mi hai ucciso, fratello. La prossima volta corriamo".