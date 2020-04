SERIE A RINCON CORONAVIRUS / "Impensabile riprendere il campionato": Tomas Rincon, centrocampista del Torino, è categorico sulla ripartenza della Serie A. In alcune dichiarazioni rilasciate all'Ansa' e riportate da 'ilmattino.it', il calciatore dice no ad un ritorno in campo immediato: "In questo momento è impensabile riprendere il campionato: come si fa quando senti che muoiono in Italia centinaia di persone al giorno. Mi sembra anche una mancanza di rispetto. Capisco gli interesse delle società, siamo pronti a tornare in campo quando le condizioni di salute lo permetteranno: oggi non si può.

Non sono sicuro nemmeno che si possa riprendere questo campionato".

Un problema anche disputare il resto della stagione a porte chiuse: "Pensiamo a quanta gente si dovrebbe spostare lo stesso. In estate in campo ogni tre giorni con persone al seguito che girano da una città all'altra: a me non pare coerente. Non sono un medico ma per logica non mi sembra la cosa più giusta. Il calcio è molto importante per noi, ma adesso la cosa importante è la salute e non si può rischiare".