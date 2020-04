Calciomercato Juventus, dalla Spagna: "De Ligt infelice: vuole il Real Madrid"

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT REAL MADRID / Nelle ultime ore Matthijs de Ligt è tornato al centro dei rumors di calciomercato. Il difensore della Juventus, secondo il giornale spagnolo 'ABC', avrebbe deciso di lasciare Torino, perché "non si adatta alla Serie A, non gioca bene, non è felice" ed avrebbe chiesto a Mino Raiola di trovargli una nuova sistemazione, identificando il Real Madrid come "la destinazione ideale".

In questo momento sembra difficile immaginare il difensore olandese lontano dalla Juventus dopo una sola stagione, che peraltro era stata messa in conto dalla dirigenza come annata di adattamento, accelerato a dismisura dall'infortunio occorso a Chiellini.

Secondo le fonti spagnole, però, Mino Raiola offrirà subito il centrale ai blancos, che dal canto loro devono iniziare a rimodellare la loro difesa:, ormai 34enne, non ha ancora rinnovato,non ha convinto epotrebbe essere in partenza.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: "De Ligt vuole il Real Madrid"

Entro due anni servono due colpi di grande livello per la retroguardia, e De Ligt può diventare un obiettivo prioritario. I contatti tra Mino Raiola e il Real Madrid, d'altronde, vanno già avanti su altri binari. Non è un segreto che i merengues abbiano tra i loro obiettivi due elementi di spicco della sua scuderia, Paul Pogba ed Erling Haaland: i rapporti tra l'agente e Florentino Perez negli anni scorsi sono stati tesi, ma grazie alla mediazione del braccio destro del presidente spagnolo, José Angel Sanchez, il ghiaccio si è quasi sciolto del tutto. Sufficiente questo scenario per ipotizzare un De Ligt vestito di blanco? No, o almeno non ancora. Ma la pista non va esclusa a priori.

